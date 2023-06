Ritiro Roma: niente Algarve quest'anno. Raduno a Trigoria tra l'8 e il 10 luglio, dal 23 tournée in Asia

Terminata la stagione è tempo di fissare le date della prossima: la Roma si radunerà tra l'8 e il 10 di luglio al centro sportivo 'Fulvio Bernardini', con la convocazione per i giocatori impegnati con le Nazionali fissata invece tra il 15 e il 20 luglio. Al contrario di quanto avvenuto nelle ultime estati, la squadra giallorossa non svolgerà il ritiro in Algarve o in altre località.

Poi, dal 23 luglio, la Roma sarà impegnata nella tournée in Asia, dove svolgerà una serie di amichevoli internazionali già annunciate contro Tottenham, Wolverhampton e Incheon United. Il 2 agosto i giallorossi faranno rientro nella capitale per entrare nell'ultima fase di preparazione che porterà al debutto in Serie A, fissato per il 20 agosto.