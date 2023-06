Calciomercato Roma: Volpato a Milano per discutere dell'ipotesi Sassuolo. C'è ancora distanza tra i club

Oggi Cristian Volpato è stato a Milano, dove ha incontrato il suo avvocato per discutere dell'ipotesi legata al suo trasferimento al Sassuolo. Gli emiliani spingono per il suo acquisto, come testimoniato dall'incontro avvenuto ieri, sempre nel capoluogo lombardo, tra il general manager della Roma, Tiago Pinto, e l'amministratore delegato neroverde, Giovanni Carnevali. Lo riporta la testata specializzata in calciomercato, aggiungendo che al momento c'è ancora distanza tra i due club, ma l'operazione potrebbe essere slegata da quella che porterebbe Davide Frattesi nella capitale.

(calciomercato.com)

