Alla ricerca dei gol perduti: la Roma chiude con 50 reti in Serie A, peggior dato degli ultimi 30 anni

LAROMA24.IT – 63 punti in 38 giornate, come un anno fa. Che valgono il 6° posto in questa come nella scorsa stagione. Composto da 18 vittorie, 9 pareggi e 11 sconfitte, un quadro identico anche nella forma a quello dell’annata 2021/22. Con 38 gol subiti, in miglioramento rispetto ai 43 incassati al primo anno di Mourinho. Ma con 50 reti realizzate, che fanno registrare un calo di 9 marcature rispetto alla stagione precedente. Un dato talmente basso che per cercarne uno simile bisogna cliccare indietro fino alla stagione 1993/94. Era il primo anno di Mazzone, Cervone e Lorieri si dividevano la porta, col fatturato offensivo per più di un terzo (12 reti sulle 35 totali nella Serie A ancora a 18 squadre) affidato a Rizzitelli.

Per trovare quei gol (9) mancanti dalla scorsa stagione l’operazione più semplice, e forse superficiale, è nella differenza di Tammy Abraham: 17 esultanze al primo anno, 8 nell’ultimo campionato. Totale: -9. Appunto. Andando in ordine di reparto: Smalling e Ibanez hanno confermato i loro 3 gol, in più quest’anno si sono aggiunti alla lista Spinazzola e Mancini, assenti dai tabellini in tutto lo scorso campionato. Nel mezzo, Pellegrini è sceso da 9 a 4, i 4 gol realizzati da Veretout sono stati divisi tra Matic, 2, come Wijnaldum. Quelli che non trovano corrispondenti in quest'anno, semmai, sono i 2 di Sergio Oliveira nella seconda metà della scorsa stagione e i 5 in campionato portati da Mkhitaryan un anno fa.

Davanti, invece, detto del crollo in borsa delle azioni realizzative di Abraham, e nonostante il vuoto di Belotti, i 12 di Dybala bastano a riempire tutto il contorno della scorsa stagione quando tra Felix (2), Carles Perez (1), Shomurodov (3), Zaniolo (2) ed El Shaarawy (3), si arrivava appena a 11. El Shaarawy che, tra l'altro, è l'unico giocatore offensivo ad aver sensibilmente migliorato il raccolto: 3 un anno fa, più che raddoppiati (7), in questo campionato.

I GOL FATTI IN SERIE A DALLA ROMA FINO AL 1993/94:

2022/23 50 (media di 1,32 a partita)

2021/22 59

2020/21 68

2019/20 77

2018/19 66

2017/18 61

2016/17 90

2015/16 83

2014/15 54

2013/14 72

2012/13 71

2011/12 60

2010/11 59

2009/10 68

2008/09 64

2007/08 72

2006/07 74

2005/06 70

2004/05 55

2003/04 68

2002/03 55

2001/02 58

2000/01 68

1999/00 57

1998/99 69

1997/98 67

1996/97 46 (in 34 giornate, media 1,35 a partita)

1995/96 51

1994/95 46 (in 34 giornate, media 1,35 a partita)

1993/94 35 (in 34 giornate, media 1,02 a partita)