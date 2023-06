PRUZZO: "Icardi è l'attaccante ideale per la Roma" - FELICI: "Bisogna portare un giocatore del calibro di Lukaku"

É iniziato ufficialmente il periodo più caldo della stagione, con le varie voci di calciomercato che prendono l'attenzione e i pensieri di tutti nelle varie emittenti radiofoniche. Sul possibile sostituto di Abraham, Roberto Pruzzo non ha dubbi: "L'attaccante ideale della Roma sarebbe Icardi", mentre per Antonio Felici: "Bisogna portare il Lukaku della situazione". Restando in tema di calciomercato, llario Di Giovambattista parla di un ritorno di fiamma per il centrocampo: "La Roma ha chiesto Frattesi al Sassuolo".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma avrebbe bisogno di un grande investimento in attacco: i Friedkin devono fare uno sforzo. Abraham in generale ha fallito, ma il profilo era quello: è stato pagato 40 milioni. E la Roma deve puntare a un giocatore importante di questo tipo. Nzola e Dia? Buoni giocatori ma come riserve. E c’è già Belotti... (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

L'attaccante ideale per la Roma sarebbe Icardi, se ci fossero le condizioni lo prenderei di corsa (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Alla Roma serve l’attaccante, ma non mi pare molto convinta di prendere Icardi. In prestito potrebbe essere una grande soluzione, ma sembra che i giallorossi abbiano altre idee. Poi non hanno grande libertà di movimento, non posso fare come vogliono (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Più di quando c'era Totti, ora Mourinho rappresenta la garanzia dei tifosi per l’arrivo di giocatori forti. Come faceva l’ex capitano chiedendoli ai microfoni, ora però il portoghese ha una forza diversa (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La Roma pensa anche a prendere, mica solo a vendere. Ieri la Roma ha chiesto Frattesi al Sassuolo ufficialmente. Io lo darei via Bove per Frattesi (ILARIO DI GIOVAMBATTISTA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Una finale dipende da tante cose, quasi sempre sono i dettagli a fare la differenza. La Roma si è trovata un arbitraggio non esemplare, ieri in Fiorentina-West Ham abbiamo visto che in Europa il Var può intervenire sui falli di mano (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il portiere non è un tema prioritario, per me resterà Rui Patricio un altro anno. Lui è una sicurezza, poi provi la scommessa Svilar. Purtroppo non ci sono i soldi per il portiere, l’infortunio di Abraham ti ha complicato i piani, con i suoi soldi potevi prendere Nzola e Morata ed eri a posto (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

È chiaro che se devo sentire nomi improbabili, mi faccio andare bene anche Icardi. Ma qua bisogna andare sul colpo grosso, bisogna portare il Lukaku della situazione. Se non Lukaku, uno di quel calibro (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)