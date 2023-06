Calciomercato Roma: Icardi si può prendere con 10 milioni. Possibilità Zaha a parametro zero

Centravanti cercasi. L'arrivo di un nuovo numero 9 è uno degli obiettivi del general manager della Roma, Tiago Pinto, dopo il grave infortunio occorso a Tammy Abraham. Come riporta la testata specializzata in calciomercato, tra i nomi papabili spicca quello di Mauro Icardi, nell'ultima stagione in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Psg (contratto in scadenza nel 2024), che potrebbe accettare un'offerta da 10 milioni di euro per farlo partire. Per il suo ingaggio, i giallorossi potrebbero sfruttare anche il Decreto Crescita, ma l'argentino vorrebbe giocare la Champions League.

Un'altra possibilità è rappresentata da Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid che vuole tornare in Italia. Gli spagnoli non lo considerano incedibile ma difficilmente lo venderanno a prezzo di saldo, nonostante il contratto in scadenza tra un anno, mentre uno scambio con Roger Ibanez resta sullo sfondo.

Per quanto riguarda il mercato degli svincolati, Roberto Firmino non convince per costi, motivazioni ed età, mentre Wilfried Zaha piace da tempo alla Roma e potrebbe arrivare nella Capitale a prescindere dal discorso attaccante. Difficile, infine, l'acquisto di Gianluca Scamacca dal West Ham, mentre per il ruolo di bomber di scorta è sfida tra Marko Arnautovic del Bologna e M'bala Nzola dello Spezia.

(calciomercato.com)

