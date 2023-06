Ndicka day, presentato il nuovo numero 5: "Convinto dal progetto". Stangata Uefa verso club e Mou: la Roma farà ricorso

Giornata di belle e brutte notizie per la Roma. Nel pomeriggio la società giallorossa ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Evan Ndicka: il difensore ha scelto di giocare con la maglia numero 5. L'ex Eintracht ha rilasciato anche le sue prime dichiarazioni: "Sono stato convinto dalla bontà del progetto e delle mie prospettive. Inoltre avrei lavorato con un grande allenatore". Poco dopo, però, è arrivata la pessima notizia: stangata dell'UEFA nei confronti di José Mourinho e della Roma. Il tecnico è stato sospeso per 4 gare europee, 135mila euro di multa per il club, una trasferta con il settore ospiti chiuso e Stadio Olimpico parzialmente chiuso per un turno: la società ha scelto di presentare ricorso. Si muove anche il mercato in uscita: Volpato e Missori a un passo dal Sassuolo, proseguono i contatti con il Celta Vigo per Carles Perez.

I LINK ALLE NOTIZIE PIU' IMPORTANTI DELLA GIORNATA

CALCIOMERCATO ROMA: VOLPATO A UN PASSO DAL SASSUOLO, INCONTRO TRA I NEROVERDI E GLI AGENTI DEL CALCIATORE PER DEFINIRE GLI ULTIMI DETTAGLI

NDICKA: "PORTERO ALLA SQUADRA LA MIA ESPERIENZA, MOURINHO GRANDE ALLENATORE. POSSIAMO LOTTARE PER UN POSTO IN CHAMPIONS (VIDEO)

AJAX, TAHIROVIC SI PRESENTA: È UN GRANDE PASSO PER LA MIA CARRIERA"

CALCIOMERCATO ROMA: NIENTE SCONTI PER CARLES PEREZ, I GIALLOROSSI CONTINUANO A CHIEDERE 8 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA: TERMINATO L'INCONTRO TRA JUVENTUS E SASSUOLO PER FRATTESI. L'AGENTE DEL GIOCATORE. "FORSE UNA SQUADRA È PIU AVANTI" (VIDEO)

UFFICIALE: NDICKA È UN NUOVO CALCIATORE DELLA ROMA, CONTRATTO FINO AL 2028. IL DIFENSORE: "CONVINTO DAL PROGETTO E DAL PRESTIGIO DEL CLUB". PINTO: "FELICI CHE ABBIA SCELTO DI VENIRE QUI" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

UEFA: MOURINHO SQUALIFICATO 4 GIORNATE PER LE PAROLE CONTRO TAYLOR. 135MILA EURO DI MULTA PER IL CLUB, UNA TRASFERTA CON IL SETTORE OSPITI CHIUSO E STADIO OLIMPICO PARZIALMENTE CHIUSO PER UN TURNO

UEFA, NON SOLO ROMA: SANZIONI ANCHE PER WEST HAM, FIORENTINA, BAYER LEVERKUSEN E BASILEA

L’IDENTIKIT: CHI È EVAN NDICKA? IL GIGANTE MANCINO "CHE SALTA COME MICHAEL JORDAN"

SANZIONI UEFA, LA ROMA FARA RICORSO

IN THE BOX - DAGLI AMICI MI GUARDI DIO

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DELL'ETERE ROMANO

LR24