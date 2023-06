BALZANI: "Incassare 30 milioni di plusvalenze senza cedere i titolari sarebbe un capolavoro" - TREVISANI: "Firmino non è il prototipo di attaccante ideale per la Roma"

La Roma continua a essere molto attiva sul mercato e all'interno delle trasmissioni radiofoniche delle emittenti della Capitale si parla proprio dell'operato di Tiago Pinto. Francesco Balzani si sofferma sui movimenti in uscita: "Se tutto andrà come si presume, la Roma avrà fatto un vero capolavoro ricavando i 30 milioni di euro di plusvalenza senza cedere nessuno dei titolari". Riccardo Trevisani, invece, commenta le voci su Roberto Firmino: "Non è il prototipo di attaccante ideale per i giallorossi".

Pinto sta lavorando bene, non è mai facile piazzare gli esuberi. Ovviamente serve un altro accattante, secondo me la Roma sul taccuino ha uno che non ci aspettiamo. Se davanti trovi un paio di giocatori, più Dybala, e prendi anche Llorente, sei a posto (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Uno scambio Belotti-Zapata non sarebbe così peregrino. Belotti ha fatto una brutta stagione, è vero, ma non può aver dimenticato cosa ha fatto per 15 anni. Pensando anche al rendimento altalenante di Zapata ci penserei. Belotti ha sicuramente qualcosa in più da dare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La situazione riguardante la trattativa per Scamacca non è cambiata rispetto alla scorsa settimana (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

La carriera di Smalling alla Roma è da 8 e mezzo, in Italia si è consacrato perché è più adatto al nostro calcio rispetto a quello inglese. Mancini è cresciuto molto. Firmino non è il prototipo di attaccante ideale per i giallorossi (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Frattesi fino a qualche giorno fa era dato al 100% all’Inter, ora non si ha più la certezza matematica. Dal 1° luglio la Roma potrebbe tornare in corsa e il calciatore non ha una preferenza, anzi verrebbe volentieri nella Capitale. Se tutto andrà come si presume, la Roma avrà fatto un vero capolavoro ricavando i 30 milioni di euro di plusvalenza senza cedere nessuno dei titolari (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Tra Scamacca e Nzola sceglierei senza dubbio il giocatore del West Ham. Nzola quest’anno ha fatto indubbiamente bene, ma nella stagione precedente fece solamente due gol (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)