Il futuro di Davide Frattesi è ancora tutto da decifrare. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, è in corso un incontro tra la Juventus (rappresentata dal ds Manna) e il ds del Sassuolo Carnevali per parlare del centrocampista e capire la fattibilità dell'operazione. Nell'affare potrebbe rientrare una contropartita tecnica come De Winter. Al momento l'Inter è in vantaggio, ma anche la Roma osserva la situazione con grande attenzione.

(Sky Sport)