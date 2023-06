UEFA: Mourinho squalificato 4 giornate per le parole contro Taylor, 135mila euro di multa per il club e una trasferta con il settore ospiti chiuso. Sanzioni anche per Roma-Bayer Leverkusen

Clamorosa stangata della UEFA. Come annunciato dall'organo calcistico tramite un comunicato, José Mourinho è stato squalificato per 4 giornate per le parole contro l'arbitro Anthony Taylor. Inoltre il club è stato multato di 55mila euro e disputerà una partita in trasferta con il settore ospiti chiuso. La società giallorossa, inoltre, ripagherà i danni causati dai tifosi alla Puskas Arena durante la finale di Europa League contro il Siviglia. Inoltre la Roma ha ricevuto ulteriori sanzioni anche per la sfida di andata contro il Bayer Leverkusen. Ecco la nota della UEFA.

Partita : Sevilla FC - AS Roma, giocata il 31 maggio 2023 a Budapest, Ungheria (finale di UEFA Europa League 2023)

Multare l'AS Roma di € 50.000 e vietare all'AS Roma di vendere biglietti ai propri tifosi ospiti per la prossima (1) partita delle competizioni UEFA, per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggetti, atti di danneggiamento e disturbo alla folla.

Multare l'AS Roma di 5.000 euro per comportamento scorretto della squadra.

L'AS Roma sarà costretta a contattare la Federcalcio ungherese entro 30 giorni per la liquidazione dei danni causati dai propri tifosi, vale a dire per i cestini rotti, le scatole di carta, i bicchieri, le spine dei cavi e due sedili rotti.

Sospendere l'allenatore dell'AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro (4) partite di competizioni UEFA per club a cui avrebbe altrimenti partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara.

Partita : AS Roma – Bayer 04 Leverkusen, giocata l'11 maggio 2023 in ITALIA (andata semifinale UEFA Europa League 2022/23)

Multare l'AS Roma di € 30.000 e ordinare la chiusura parziale dello stadio dell'AS Roma, almeno 6.000 posti [3.000 posti nella tribuna nord e 3.000 posti nella tribuna ovest], durante la prossima (1) competizione UEFA partita come società ospitante, per lancio di oggetti.

Alla AS Roma 32.500 euro di multa per accensione fuochi d'artificio.

Alla AS Roma una multa di 18.000 euro per ostruzione di pubbliche vie di passaggio.

(uefa.com)

