Calciomercato Roma: niente sconti per Carles Perez, i giallorossi continuano a chiedere 8 milioni

Carles Perez lascerà la Roma in questa sessione di calciomercato e tra le società più interessate all'attaccante c'è sicuramente il Celta Vigo. Il club spagnolo ha deciso di non riscattarlo per 10 milioni di euro, ma ora è pronto a trattare per abbassare le pretese dei giallorossi. Secondo quanto riferito dal sito che si occupa di calciomercato, la Roma non ha intenzione di fare grossi sconti, motivo per cui continua a chiedere 8 milioni. Il Celta Vigo non ha ancora formulato un'offerta ufficiale, ma nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare nel vivo. Su Perez ci sono anche il Mallorca, l'Almeria e due club arabi.

(calciomercato.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE