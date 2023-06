Uefa, non solo Roma: sanzioni anche per West Ham, Fiorentina, Bayer Leverkusen e Basilea

La Roma non è stato l'unico club ad essere stato sanzionato per le ultime gare europee di Europa League e Conference: sono arrivate infatti sanzioni anche per West Ham, Bayer Leverkusen e Fiorentina.

Per ACF Fiorentina – West Ham United FC: multa di 50 mila € alla società inglese e stop alla vendita di biglietti per i tifosi in trasferta per i prossimi due impegni europei, il secondo dei quali sospeso per un periodo di prova di due anni, per lancio di oggetti; multa di 8 mila € al West Ham per invasione del campo da gioco.

Per ACF Fiorentina – FC Basel 1893: multa di 50 mila € al Basilea e stop alla vendita dei biglietti per le trasferte per il prossimo impegno europeo, per accensione di fuochi d'artificio.

Per FC Basel 1893 - ACF Fiorentina: multa di 30 mila € alla Fiorentina e stop alla vendita per la prossima trasferta europea per accensione di fuochi d'artificio, lancio di oggi e disturbo del pubblico; multa di 4 mila per condotta impropria della squadra.

Per Bayer 04 Leverkusen - AS Roma: multa di 30 mila € alla società tedesca e chiusura parziale dello stadio, che consisterà in almeno 5000 posti durante il prossimo match in casa, per accensione di fuochi d'artificio e lancio di oggetti. Il Bayer comunicherà all'Uefa prima del match il settore da chiudere; multa di 8 mila € per ostruzione di passaggio pubblico; avvertimento al Bayer Leverkusen per la condotta impropria della squadra.