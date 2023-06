UFFICIALE: Ndicka è un nuovo calciatore della Roma, contratto fino al 2028. Il difensore: "Convinto dal progetto e dal prestigio del club". PINTO: "Felici che abbia scelto di venire qui" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Ora è ufficiale: Evan Ndicka è un nuovo calciatore della Roma. Il difensore ivoriano arriva a parametro zero dopo l'esperienza all'Eintracht Francoforte e ha firmato un contratto fino al 2028. La società ha annunciato l'operazione di calciomercato tramite un comunicato ufficiale. "L'AS Roma è lieta di annunciare l'ingaggio di Evan Ndicka. Il difensore – classe 1999 – ha sottoscritto un contratto fino al 2028.

Queste sono le prime parole di Evan da giocatore della Roma: 'Il progetto che mi è stato illustrato, assieme alla storia e al prestigio di questo Club, mi ha spinto a venire a Roma, una città fantastica che ama e vive di calcio: non vedo l’ora di scendere in campo all’Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi'.

? ??????? | Evan Ndicka ???

The club is delighted to confirm the signing of the highly-rated defender!

We also hope this video can help continue to raise awareness in the search for missing children all around the globe. ?

#ASRoma | @ICMEC_official pic.twitter.com/7UHmCfaD0Z

— AS Roma English (@ASRomaEN) June 21, 2023