Mourinho contro Taylor, la UEFA apre un'indagine. Pellegrini: "La Roma è una famiglia e rimarrà sempre unita"

Mancano solamente due giorni a Roma-Spezia, gara valida per l'ultima giornata di campionato, ma il pensiero è ancora indubbiamente legato alla finale di Europa League contro il Siviglia. Non si accennano a placare le critiche verso José Mourinho e i tifosi della Roma: la UEFA ha aperto un procedimento disciplinare contro lo Special One per le sue parole proferite nel postpartita contro l'arbitro Anthony Taylor, mentre moltissime personalità dello sport (tra cui la Premier League e la stessa UEFA) hanno ferocemente condannato i cori e il comportamento avuto dai sostenitori giallorossi in aeroporto verso il direttore di gara inglese.

Intanto Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini hanno dedicato degli splendidi messaggi ai romanisti in seguito alla finale persa. "La Roma è una famiglia e rimarrà sempre unita", parola del capitano.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

CORSPORT - I TRE GIORNI DI MOURINHO: VUOLE RESTARE, FINO A LUNEDÌ ASPETTA UN SEGNALE DAI FRIEDKIN

CORSERA - ABRAHAM E IBANEZ VIA PER FARE CASSA. POCHI QUELLI SICURI DELLA CONFERMA

SIVIGLIA-ROMA: L’UEFA APRE UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SU MOURINHO PER INSULTI ALL’ARBITRO

CONFERENZA STAMPA, SEMPLICI: “NON ABBIAMO NIENTE DA PERDERE, LA ROMA È FORTE IN TUTTI I REPARTI E NON MERITAVA DI PERDERE LA FINALE”

IN THE BOX - LA RICERCA DELLA FELICITÀ

TAYLOR, L’UEFA PRENDE POSIZIONE: “CONDANNIAMO CON VEEMENZA IL COMPORTAMENTO DEI TIFOSI”

INSTAGRAM, MANCINI: “GRAZIE. LA FERITA È PROFONDA, MA IL DOLORE AUMENTA L’AMORE PER CITTÀ E CLUB. SONO ORGOGLIOSO DI GIOCARE PER LA ROMA” (VIDEO)

PELLEGRINI: "LA ROMA È UNA FAMIGLIA E RIMARRÀ UNITA. GRAZIE PER IL VOSTRO AMORE, GIOCHEREMO LE BATTAGLIE FUTURE SEMPRE INSIEME" (VIDEO)

INSTAGRAM, ZALEWSKI: "PERDERE UNA FINALE FA MALISSIMO, MA CON L'AMORE CHE CI LEGA RIPARTIREMO INSIEME. FORZA ROMA" (FOTO)

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

