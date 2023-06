TREVISANI: "Il comportamento di Mourinho può incendiare le reazioni dei tifosi" - JACOBELLI: "Serve una figura che colleghi società e squadra"

Due giorni dopo la finale di Budapest, il commento spazia tra la direzione arbitrale di Taylor e il futuro di Mourinho. Sul primo tema, ecco l'opinione di Mario Mattioli: "La Roma nei confronti degli arbitri paga questo atteggiamento offensivo". Aggiunge Riccardo Trevisani: "L'eccesso chiama eccesso. Quando tu sei un simbolo di una città ti devi regolare", riferendosi al tecnico portoghese e ai fatti avvenuti in aeroporto.

Sul futuro, Xavier Jacobelli si esprime così: "La Roma deve potenziare la struttura dirigenziale, serve una figura di collegamento tra società e squadra".

La classe arbitrale italiana ha un’allergia nei confronti di Mourinho, ed è una cosa molto pericolosa. Va trovata di sicuro una soluzione. Futuro? Credo ci siano le condizioni per proseguire, al fianco del tecnico serve una figura diplomatica (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma nei confronti degli arbitri paga questo atteggiamento offensivo. Nei primi minuti la Roma ha avuto lo stesso atteggiamento che ha in campionato: al primo fischio tutte le persone in panchina mettevano piede in campo. Questo può dar fastidio ad un arbitro (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma deve potenziare la struttura dirigenziale, serve una figura di collegamento tra società e squadra (XAVIER JACOBELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Abbiamo visto 96 anni di cose alla Roma, la storia dell'aeroporto succede solo quest'anno: si può pensare che il comportamento dell'allenatore, che viene tenuto in campo da 4 persone, che va nel garage ad insultare l'arbitro, possa incendiare le reazioni di alcuni esaltati? L'eccesso chiama eccesso. Quando tu sei un simbolo di una città ti devi regolare (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Mourinho vuole dirottare altrove i problemi che ha avuto quest'anno. La Roma è rimasta con nulla in mano. Una nuova figura dirigenziale dovrebbe fare i conti con il carattere del portoghese (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Posso assicurare che El Shaarawy era il quarto rigorista: dopo il rigore di Montiel si vede chiaramente che si incammina verso il dischetto per battere (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo, 92.7)

Dybala? Se lo scorso anno non la ha preso nessuno gratis non vedo perchè quest'anno dovrebbe cambiare la situazione. Sono pochi i club che possono garantirgli quello stipendio escluse le squadre inglesi (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La nota di ieri marca una distanza siderale tra la posizione della Roma e quello che vorrebbe Mourinho come comportamento (ALESSANDRO ORICCHIO, Tele Radio Stereo, 92.7)

La differenza nel rapporto tra la Roma e Mourinho la farà il mercato, le garanzie che riceverà sui prossimi acquisti (EMANUELE ZOTTI, Tele Radio Stereo, 92.7)