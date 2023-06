Siviglia-Roma: l'Uefa apre un procedimento disciplinare su Mourinho per insulti all'arbitro

Dopo la finale di Europa League tra Siviglia e Roma a Budapest, vinta ai rigori dagli spagnoli, si muove l'Uefa. Come si legge nel comunicato dell'organo europeo, sono stati avviati dei procedimenti disciplinari: nei confronti della Roma per lancio di oggetti, accensione di fuochi di artificio, danni, disturbo da parte dei tifosi e condotta impropria della squadra e, soprattutto, nei confronti di José Mourinho per insulti e linguaggio offensivo verso un ufficiale di gara, l'arbitro Anthony Taylor.

Le accuse mosse al Siviglia, invece, riguardano l'invasione sul terreno di gioco, lancio di oggetti, accensione di fuochi di artificio e condotta impropria della squadra.

Inoltre, viene specificato che la commissione disciplinare dell'Uefa deciderà a tempo debito.

(disciplinary.uefa.com)

