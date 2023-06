Instagram, Zalewski: "Perdere una finale fa malissimo, ma con l'amore che ci lega ripartiremo insieme. Forza Roma" (FOTO)

Dopo Gianluca Mancini e Lorenzo Pellegrini, arriva anche il messaggio di Nicola Zalewski. Il calciatore polacco è tornato a parlare della forte delusione legata alla finale di Europa League, ma è pronto a ripartire anche grazie al sostegno dei tifosi. Ecco il suo pensiero: "Queste sono notti che ti sogni da quando sei piccolo, da quando tiri i primi calci, sperando un giorno di poter rappresentare la squadra della tua città, la ROMA. Arrivare in finale dopo un percorso che ha visto l’ennesima dimostrazione d’amore fuori misura del nostro popolo è un qualcosa che ognuno di noi ricorderà per sempre. Perdere una finale fa male, malissimo, per chi era in campo, per chi era sugli spalti, per chi era a casa. È un dolore che rimarrà, una cicatrice ben visibile. Ma con l’amore che ci lega ripartiremo, insieme. Forza Roma, forza Roma sempre".