Abraham e lbanez via per fare cassa. Pochi quelli sicuri della conferma

Le parole di José Mourinho, nel dopo Siviglia-Roma, sono state chiarissime. Primo: pretende in tempi brevissimi («Da lunedì sono in vacanza») un colloquio con i Friedkin per pianificare il futuro, tanto più con il contratto in scadenza a giugno 2024. Secondo: vuole più poteri sulla gestione anche del calciomercato e meno esposizione come unico difensore del club contro quella che lui ritiene una vera crociata degli arbitri contro di lui e contro la Roma. Terzo, last but not least: una campagna acquisti che consenta alla squadra di lottare per lo scudetto. (...) I suoi fedelissimi sono: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Cristante, Matic, Pellegrini e Dybala (che però ha una clausola rescissoria). Karsdorp e El Shaarawy possono essere buone alternative in panchina. La lista dei dubbi comprende un nome pesante: Abraham, che ha reso molto meno della stagione scorsa. (...) Così come Ibanez, che al di là di errori spesso marchiani ha fisico, margini di crescita ed è adatto a un calcio come quello inglese che si basa sull'esplosività. La Roma, per rientrare nell'accordo con l'Uefa sul Financial Fair Play deve fare 40 milioni di plusvalenze entro il 3o giugno. C'è poi il discorso dei giovani: Bove, Zalewski e Tahirovic sono stati fatti crescere anche sotto il profilo del valore commer-ciale. Un po' meno Volpato. Possono essere ceduti per fa-re plusvalenze secche. (...) Non rientrano nei piani di Mou, soprattutto se tornerà a giocare con la difesa a 4: Kumbulla, Spinazzola (ha un solo anno di contratto e non ci sono garanzie sulla sua tenuta), Solbakken e la lunga lista dei ritorni dai prestiti che contiene Shomurodov, Villar, Carles Perez, Reynolds, vert, Vina, Reynolds. Particolare il caso di Belotti: è arrivato a parametro zero con clausole per il rinnovo au-tomatico di contratto. Non è detto che, una volta riscattato, non si cerchi per lui una soluzione altrove. (...) Wijnaldum non sarà riscattato. I rapporti tra Roma e Paris Saint-Germain sono ottimi, potrebbe restare con un nuovo prestito ma il suo ingaggio, paragonato al rendimento, non è certo un affare per la Roma. (...)

(corsera)