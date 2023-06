Dan Friedkin: "Mourinho è un grande allenatore". Accordo con l'Ajax per Tahirovic. Contatto Special One-Verratti

Arrivano i primi importanti aggiornamenti sul mercato in uscita della Roma, con il club che ha comunicato l'accordo con l'Ajax per la cessione del giovane Tahirovic. In entrata si parla di un contatto telefonico tra Mourinho e Verratti per convincere il centrocampista a venire nella capitale, mentre si registra un sondaggio per Berardi cercato però anche dalla Lazio. Intanto l'Italia di Cristante, Pellegrini e Spinazzola batte l'Olanda 2-3 nella finalina della Nations League, mentre in occasione del centenario dell’Aeronautica militare il presidente Dan Friedkin si è espresso sul tecnico Mourinho: "È un grande allenatore".

ZALEWSKI: "MOURINHO MI HA AIUTATO MOLTO. POSSO SOLO RINGRAZIARLO PER QUELLO CHE HA FATTO PER ME"

CORSPORT - DYBALA CHIEDE ALLA ROMA UN INGAGGIO PIÙ RICCO

U16, BATTUTO IL MILAN 2-0: ROMA IN FINALE SCUDETTO, AFFRONTERÀ LA FIORENTINA IL 26 GIUGNO (VIDEO)

BRASILE, PRES. FEDERCALCIO: "MOURINHO MI PIACE, ANCELOTTI È PERFETTO PER NOI"

CORSERA - CALCIOMERCATO ROMA, CONTATTO TELEFONICO VERRATTI-MOURINHO: C'È IL PROBLEMA INGAGGIO

CALCIOMERCATO ROMA, PER BERARDI È SFIDA ALLA LAZIO

TWITTER, L'AERONAUTICA MILITARE OMAGGIA DAN FRIEDKIN (FOTO)

NATIONS LEAGUE, OLANDA-ITALIA 2-3: CRISTANTE TITOLARE, SPINAZZOLA ENTRA AL 74', PELLEGRINI DALL'85'. WIJNALDUM SEGNA AL 90'

CALCIOMERCATO ROMA, FRATTESI SUL SUO FUTURO: "DOPO L'ANNO SCORSO SONO TRANQUILLO"

UFFICIALE: ACCORDO CON L'AJAX PER LA CESSIONE DI TAHIROVIC, VISITE MEDICHE NEI PROSSIMI GIORNI (COMUNICATO AS ROMA)

DAN FRIEDKIN A PRATICA DI MARE RISPONDE AI TIFOSI: "MOURINHO? UN GRANDE ALLENATORE" (VIDEO)

