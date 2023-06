Twitter, l'Aeronautica militare omaggia Dan Friedkin (FOTO)

L'Aeronautica Militare omaggia il presidente della Roma, Dan Friedkin. L'account twitter del corpo militare ha dedicato un tweet al numero uno giallorosso, postando due immagini a bordo del Mustang P-51, aereo in servizio fino al 1960. Friedkin sta volando in queste ore con l'Horsemen Flight Team.

Il tweet: "Per tanti è il presidente della Roma, ma Dan Friedkin è un grande appassionato di aerei e vola a Pratica di Mare con l’Horsemen Flight Team, unica pattuglia al mondo su P-51 Mustang, aereo in servizio in Aeronautica Militare fino al 1960".