Zalewski: "Mourinho mi ha aiutato molto. Posso solo ringraziarlo per quello che ha fatto per me"

Dal ritiro della Nazionale polacca ha parlato Nicola Zalewski in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del centrocampista giallorosso, che oltre ad aver parlato del suo ruolo in Nazionale, ha speso delle parole verso il suo allenatore in Italia, Josè Mourinho.

"Jose Mourinho mi ha aiutato molto. Ho già giocato tante partite nella Roma. Posso solo ringraziarlo per quello che ha fatto per me."