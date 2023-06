Nations League, le scelte di Mancini per Italia-Olanda: Cristante titolare, panchina per Pellegrini e Spinazzola (FOTO)

Roberto Mancini ha scelto la formazione titolare per la finalina contro l'Olanda, valida per il terzo e per il quarto posto della Nations League. Alle 15:00 il fischio di inizio del match: panchina per Pellegrini, costretto al forfait almeno dal 1' per un problema alla caviglia, maglia da titolare per Cristante, in cabina di regia. Fuori dall'11 titolare anche Spinazzola.

4-3-3 - Donnarumma; Toloi, Acerbi, Buongiorno, Di Marco; Frattesi, Cristante, Verratti; Raspadori, Retegui, Gnonto.