U16, Roma-Milan 2-0: giallorossi in finale Scudetto

La Roma di Falsini va in Finale Scudetto. I giallorossi della categoria under 16 vincono anche la semifinale di ritorno contro il Milan grazie ai gol segnati da Cinti e Belmonte e in virtù del risultato della gara di andata (1-3) raggiungono la finale. Ora i giallorossi aspettano la vincente fra Fiorentina e Parma, in campo alle ore 15:00 dopo lo 0-0 della gara d'andata.