Calciomercato Roma, Frattesi sul suo futuro: "Dopo l'anno scorso sono tranquillo"

Ha segnato il gol del temporaneo 0-2 che ha permesso all'Italia di battere l'Olanda nella finalina per il terzo posto della Nations League. Davide Frattesi è sempre di più al centro dell'attenzione, sia per le sue prestazioni che in chiave calciomercato, col giocatore che nel post-partita ha commentato così la situazione legata al suo futuro: "Mercato? Dopo l’anno scorso sono abbastanza tranquillo. Ho passato un paio di mesi un po’ così, ma ci ho fatto l’abitudine".