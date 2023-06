Calciomercato Roma, per Berardi è sfida alla Lazio

Non solo Frattesi: alla Roma del Sassuolo piace anche Berardi. La dirigenza giallorossa si è inserita nell'affare fra la Lazio e la dirigenza del club emiliano per arrivare all'esterno: per ora si tratta solo di un sondaggio, ma le parti potrebbero avvicinarsi ulteriormente grazie alle altre trattative fra Pinto e Carnevali, che riguardano Volpato e Missori. I due giovani talenti potrebbero lasciare Trigoria per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Secondo quanto riferito dal quotidiano emiliano, le trattative per i due giovani e quelle per Frattesi e Berardi non sarebbero legate.

(gazzettadimodena.it)