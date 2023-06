Abraham operato a Londra, Roma interessata a Icardi. Incontro Pinto-Carnevali a Milano per Frattesi, ma piace anche Berardi

La Roma ha bisogno di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione in seguito all'infortunio al crociato di Tammy Abraham, il quale si è operato quest'oggi a Londra. Tiago Pinto è molto attivo sul mercato e sta sondando vari profili tra cui Mauro Icardi, Gianluca Scamacca, M'Bala Nzola e non solo. Prima però il gm giallorosso deve concentrarsi sulle cessioni poiché la Roma deve incassare circa 30 milioni di plusvalenze entro il 30 giugno e proprio per questo motivo si è recato a Milano, dove ha anche incontrato l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali per parlare di Davide Frattesi, Cristian Volpato e Domenico Berardi.

