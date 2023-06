Calciomercato Roma, derby con la Lazio per Berardi: previsti ulteriori contatti tra i giallorossi e il Sassuolo nelle prossime ore

La Roma è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo e tra i vari nomi valutati c'è anche Domenico Berardi, esterno del Sassuolo. Il ventottenne sembra voler provare una nuova esperienza e la società neroverde è pronto ad accontentarlo, ma solamente di fronte a un'offerta di almeno 30 milioni di euro. Il Milan è uscito dalla corsa dopo gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara, mentre la Lazio è fortemente interessata al calciatore. Quest'oggi il general manager della Roma Tiago Pinto ha incontrato l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali e nelle prossime ore ci saranno ulteriori contatti tra le parti non solo per Davide Frattesi, ma anche per Berardi.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE