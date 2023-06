L'avventura di Frederic Massara al Milan si è conclusa ufficialmente. La società rossonera ha comunicato l'addio del dirigente tramite una nota: "AC Milan annuncia che Frederic Massara conclude il suo incarico nel Club. Ringraziamo Ricky per il suo contributo al progetto di crescita del Milan in questi anni".

L'ormai ex direttore sportivo del Milan è stato accostato anche alla Roma, club in cui ha già lavorato in precedenza.