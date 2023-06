La Roma punta Berardi

Spesso, negli ultimi anni, il nome di Domenico Berardi è stato accostato alla Roma. (...) La storia poi è andata diversamente. Stavolta chissà. Di sicuro a Trigoria ci stanno facendo più di un pensiero. Perché Berardi piace, ha l’età giusta (29 anni), può fare più ruoli e può garantire gol, assist e fantasia. E anche quella dose di carattere che a Mourinho piace tanto. (...) C’è una trattativa in corso? Ancora no, ma presto la Roma potrebbe farsi sotto col Sassuolo per chiedere il suo capitano. Perché con l’uscita di scena di Maldini e Massara, adesso il Milan può virare su diversi obiettivi e quindi accantonare la pista Berardi – richiesto anche da Sarri per la sua Lazio – per rivolgere lo sguardo su altri nomi. (...) Il costo del cartellino potrebbe essere alleggerito da diverse situazioni. In primis la percentuale che detiene la Roma sulla futura rivendita di Frattesi: se il centrocampista venisse ceduto dal Sassuolo per 30 milioni, al club giallorosso andrebbero nove milioni che potrebbero essere quindi lasciati direttamente al club emiliano per l’affare Berardi. (...) A questi si aggiungerebbero poi le contropartite tecniche: non è un mistero che a Carnevali piacciano Bove, Volpato e Tahirovic. I ragazzi potrebbero essere utilizzati per abbassare il prezzo dell’attaccante che si aggira intorno ai 20-25 milioni. A quel punto servirà lo sforzo della Roma per raggiungere il giusto accordo. Insomma, non è un affare impossibile, e Mourinho sarebbe accontentato. (...)

(corsport)