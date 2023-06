Calciomercato Roma, ufficiale: il Bournemouth non riscatta Vina. Il terzino torna nella Capitale (COMUNICATO)

Matias Vina torna alla Roma. Il terzino uruguaiano si era trasferito al Bournemouth nella sessione di calciomercato invernale con la formula del prestito oneroso (750mila euro) con diritto di riscatto a 15 milioni. Nonostante le ottime prestazioni fornite, arricchite anche da due reti in 12 partite in Premier League, le 'Cherries' hanno annunciato che il calciatore non verrà riscattato, motivo per cui tornerà nella Capitale in attesa di una nuova decisione da parte del club giallorosso. Vina è legato alla Roma da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.

(afcb.co.uk)

