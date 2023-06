MATTIOLI: "Quello della Roma sembra un ridimensionamento" - TREVISANI: "Nzola non è un numero 9 da big"

Con la stagione ormai conclusa da qualche giorno, a imperversare lungo le frequenze radiofoniche romane è il tema legato al calciomercato giallorosso. In questo senso, Mario Mattioli fa una considerazione generale: "A colpo d’occhio quello che sta facendo la Roma sembra quasi un ridimensionamento". Va su un nome specifico tra quelli accostati ai giallorossi, invece, Riccardo Trevisani: "Nzola è un giocatore forte, ma lo vedrei meglio a fare il 9 del Torino che della Roma". Francesco Balzani, infine, si concentra sul possibile ingaggio di Ricky Massara, dirigente in uscita dal Milan: "Significherebbe una bocciatura a tutti gli effetti per Pinto, ma non rappresenterebbe quel dirigente forte a livello mediatico che chiedeva Mourinho".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

A colpo d’occhio quello che sta facendo la Roma sembra quasi un ridimensionamento. Non è una campagna di rafforzamento che fa sperare in qualcosa di grande. Alla Roma chi ti può portare denaro sono veramente pochi. Vorrei sapere cosa vogliono fare i Friedkin (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Mourinho ha chiesto tanto, bisogna vedere che cosa la Roma vorrà fare. Ma mica tutti gli anni ci sono Matic e Dybala in giro svincolati… Non mi sembra tu possa fare un mercato rigoglioso solo con i parametri zero (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Giusto prendere giocatori giovani a parametro zero. Nzola? Cercheranno di pagare il minimo possibile per un attaccante che non è un fuoriclasse, ma può essere molto utile in questa situazione di mercato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Berardi starebbe bene sia alla Roma che alla Lazio, potrebbe fare la differenza. Nella Lazio il modulo è già adatto per lui, mentre nella Roma dovrebbe adattarsi (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

La Roma si sta muovendo bene. Sta prendendo giocatori a parametro zero giovani, ampiamente sotto i 30 anni. Mourinho vuole valide alternative, io non prenderei nessuno dal Sassuolo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Nzola è il numero 9 dello Spezia, non di una big. È un giocatore forte, ma lo vedrei meglio a fare il 9 del Torino che della Roma. Per quanto abbia fatto una grande stagione, esistono le categorie (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

L'ingaggio di Massara significherebbe una bocciatura a tutti gli effetti per Pinto, ma non rappresenterebbe quel dirigente forte a livello mediatico che chiedeva Mourinho. Per l’attaccante si dovranno aspettare le occasioni di metà luglio, Icardi è una di quelle (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Su Massara come professionista di mercato non ho tanto da dire. Mourinho, però, non ha chiesto questo, ma di mettere in società gente di carisma e carattere, pronta ad andare davanti alle telecamere a dire come stanno le cose. Massara può essere tutto nella vita, tranne questo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)