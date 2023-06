Spunta Scamacca ma la priorità ora è vendere

«Entro il 30 giugno devo essere in linea col Fair Play Finanziario». Lo aveva detto mesi fa, lo ha ripetuto recentemente Tiago Pinto, consapevole che lo attende una vera e propria impresa per rimettere a posto in tempi record i conti della società: In poco più di 20 giorni, insomma, il g.m. dovrà generare ricavi per circa 40 milioni di euro, attraverso la cessione di uno o più calciatori. Da questo punto di vista il grave infortunio di Abraham è una doppia tegola(...) Ora bisognerà cercare sul mercato il suo sostituto: che si tratti di Icardi, ad un anno dalla scadenza col Psg, di Nzola (possibile uno scambio con Shomurodov) o Scamacca, che al West Ham non ha entusiasmato, se ne parlerà comunque da luglio. La missione, ora, è vendere. L'altro nome che potrebbe portare a Trigoria i soldi necessari è Roger lbanez (...) Piace in Inghilterra ma finora offerte non ne sono arrivate. La soluzione migliore per non indebolire la rosa sarebbe piazzare tutti i calciatori attualmente in prestito: se Pinto riuscisse a cedere, anche non a prezzo pieno, Kluivert al Valencia (riscatto fissato a 15 milioni), Carles Perez al Celta (10), Vina al Bournemouth (15), Reynolds al Westerlo (7) e Villar (che però non sarà riscattato dal Getafe), risolverebbe un bel po' di problemi. (...)

