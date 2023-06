Calciomercato Roma, dall'Argentina: giallorossi su Icardi. Pronta un'offerta al Psg da 8 milioni

La Roma segue Mauro Icardi, attaccante di proprietà del Psg nell'ultima stagione in prestito al Galatasaray, ed ha pronta un'offerta da 8 milioni di euro per convincere i transalpini a lasciar partire il classe '93. Lo scrive la testata argentina, che spiega come i giallorossi siano in vantaggio sulle concorrenti per l'ex centravanti dell'Inter. Il presidente del club capitolino, Dan Friedkin, ha infatti un rapporto stretto con il proprietario del Psg, Nasser Al Khelaifi, che vorrebbe cedere Icardi prima della scadenza del suo contratto (giugno 2024).

(tysports.com)

