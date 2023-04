Day after di Feyenoord-Roma: domani esami strumentali per Dybala, niente intervento per Abraham. Mercato: Aouar sempre più vicino

La Roma deve dimenticare la sconfitta di Rotterdam contro il Feyenoord e oggi pomeriggio è tornata ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del match di domenica con l'Udinese. Assenti gli infortunati Paulo Dybala e Tammy Abraham: l'argentino svolgerà domani gli esami strumentali, mentre il centravanti non dovrà sottoporsi a un'operazione chirurgica in seguito alla lussazione della spalla destra.

Tiago Pinto continua a lavorare sotto traccia per Houssem Aouar, tanto che i giallorossi avrebbero già trovato l'accordo con il calciatore e con il suo entourage anche sullo stipendio e sulle commissioni. Per la fascia destra invece piace James Justin del Leicester.

I LINK ALLE PRINCIPALI NOTIZIE DELLA GIORNATA

CORSPORT - LA RUOTA DELLA SFORTUNA

I VOTI DEGLI ALTRI - PELLEGRINI ‘COMINCIA BENE E FINISCE MALE’, ABRAHAM ‘NON INCIDE MAI’, MOURINHO ‘NON IMPUTABILE’

IL MESSAGGERO - NUOVO STADIO DELLA ROMA, C’È L’OK DEL TAR A PIETRALATA

DYBALA: DOMANI GLI ESAMI STRUMENTALI. ESCLUSO L’INTERVENTO PER ABRAHAM

CALCIOMERCATO ROMA, AFFARE AOUAR: ACCORDO RAGGIUNTO PER STIPENDIO E COMMISSIONI

FOTO - TRIGORIA: LA ROMA TORNA AL LAVORO DOPO LA SCONFITTA DI ROTTERDAM

CALCIOMERCATO ROMA: PER LA FASCIA DESTRA PIACE JUSTIN DEL LEICESTER

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

LR24