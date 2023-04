Dybala: escluse lesioni muscolari

Escluse lesioni muscolari. Questo il confortante bollettino medico nei primi esami svolti all'indomani di Feyenoord-Roma, gara d'andata dei quarti di finale di Europa League che ha visto Paulo Dybala lasciare il campo nel primo tempo. Da capire l'entità del fastidio che, comunque, esclude l'argentino dai disponibili per Roma-Udinese di domenica ma potrebbe tenere almeno una speranza per il ritorno con gli olandesi in programma giovedì alle 21 allo Stadio Olimpico.