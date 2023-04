MATTIOLI: "Feyenoord scarso ma Roma senza personalità" - BALZANI: "Pellegrini? A fine stagione dovrebbe valutare di cedere la fascia"

La sconfitta per 1-0 nell'andata dei quarti di finale di Europa League viene analizzata così all'indomani sulle frequenze radiofoniche. "Una partita stregata contro una squadra complessivamente scarsa. Se sei la Roma e ti vai a difendere contro questo Feyenoord, allora significa che non hai personalità" per Mario Mattioli.

Nel mirino finisce inevitabilmente Lorenzo Pellegrini, "se deve giocare in queste condizioni, è meglio che lasci il posto a un altro", dice Roberto Pruzzo. Ancora più duro Francesco Balzani: "A fine stagione dovrebbe valutare di lasciare la fascia di capitano".

I giocatori che dovrebbero fare la differenza negli ultimi 30 metri sono stati i peggiori. Se Pellegrini deve giocare in queste condizioni, è meglio che lasci il posto a un altro. Credo che il ritorno sarà duro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Ieri è stata una partita stregata contro una squadra complessivamente scarsa. La Roma non è riuscita a fare ciò che avrebbe dovuto e potuto. Se sei la Roma e ti vai a difendere contro questo Feyenoord, allora significa che non hai personalità. Mettere in campo Dybala è stata una forzatura (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Il Feyenoord è una squadra organizzata ma niente di che, se la Roma avesse avuto un attaccante, tipo Gabbiadini, probabilmente l’avrebbe vinta. Purtroppo ieri una critica al mister va fatta: lasciare Wijnaldum in panchina per far giocare questo Pellegrini è stato un errore. Quest’anno il numero 7 non è all’altezza ne del ruolo che ricopre ne della fascia da capitano che porta al braccio (MARIO CORSI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Dybala ha una gestione molto particolare alla Roma. I giallorossi possono passare il turno, ma dipende da chi andrà in campo. Il rendimento di Abraham e Pellegrini vale la metà rispetto a quello dello scorso anno (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Contando il rendimento da inizio stagione e considerando anche Zaniolo, l'attaccante col rendimento migliore dopo Dybala è El Shaarawy (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Magari ora sarebbe un gesto troppo forte per lo spogliatoio quello di togliere a Pellegrini la fascia ma a fine stagione dovrebbe essere proprio il giocatore a fare delle valutazioni su questo. E anche sullo stipendio che percepisce (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)