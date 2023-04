FOTO - Trigoria: la Roma torna al lavoro dopo la sconfitta di Rotterdam

A nemmeno 24 ore dal ko di Rotterdam contro il Feyenoord, la Roma è tornata a lavorare a Trigoria questo pomeriggio agli ordini di Josè Mourinho. Solita divisione in due gruppi: lavoro in palestra per chi ha giocato ieri, lavoro in campo per tutti gli altri. In gruppo anche Majchrzak, attaccante classe 2004 della Primavera.