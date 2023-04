Calciomercato Roma: per la fascia destra piace Justin del Leicester

Viste le prestazioni opache di Celik, e i problemi fisici di Karsdorp, la Roma monitora la situazione legata agli esterni destri. Come scrive il sito dedicato al mercato, la lente d'ingrandimento di Pinto è finita in Premier, più precisamente su Leicester dove gioca James Justin. L'indiscrezione è nata dopo un colloquio con la CAA Stellar che cura tra gli altri gli interessi di Amrabat e Loftus-Cheek. Più che del centrocampista inglese la chiacchierata sarebbe finita proprio sul terzino destro. Il giocatore è ai box da novembre per via di un infortunio al tendine d'Achille, ma godrebbe di una forte stima da parte di Josè Mourinho, che lo aveva visionato nell'ultima semifinale di Conference proprio contro gli inglesi. La trattativa potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 20 milioni di euro.

(calciomercato.com)

