I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini 'comincia bene e finisce male', Abraham 'non incide mai'. Mourinho 'non imputabile'

La Roma perde 1-0 l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Feyenoord e sarà costretta all'ennesima rimonta europea, giovedì prossimo all'Olimpico, per centrare la qualificazione alle semifinali. Protagonista in negativo con il rigore sbagliato sullo 0-0, con 4,67 Lorenzo Pellegrini ha la media voto peggiore tra i quotidiani. "Comincia bene e finisce male. Gioca solo un tempo e non ha nemmeno il modo di riscattarsi", è il giudizio alla sua partita sul Messaggero. Leggermente migliore il voto medio di Tammy Abraham, che però non va oltre il 4,89. "Un'altra serata da dimenticare. Non incide mai", si legge sul Corriere della Sera. Tra le poche note positive della serata giallorossa c'è il ritorno a buon livello di Roger Ibanez, la cui media voto di 6,56 è la più alta della formazione di José Mourinho. Poco sotto la sufficienza, infine, la pagella proprio dello Special One, che si ferma a 5,83, ma secondo il Corriere dello Sport, il portoghese è "non imputabile. La Roma si comporta come deve, strategicamente azzecca molto se non tutto".

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tuttosport, Il Messaggero, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista, Leggo)

Rui Patricio 5,83

Mancini 6,06

Smalling 6,39

Ibanez 6,56

Zalewski 5,89

Cristante 6,33

Matic 6,06

Spinazzola 5,33

Pellegrini 4,67

Dybala 5,83

Abraham 4,89

El Shaarawy 5,89

Wijnaldum 5,94

Belotti 5,17

Celik SV

Mourinho 5,83

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 7

Zalewski 6

Cristante 7

Matic 6

Spinazzola 5,5

Pellegrini 4,5

Dybala 5,5

Abraham 4,5

El Shaarawy 6

Wijnaldum 6

Belotti 5

Celik SV

Mourinho 6

CORRIERE DELLO SPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6

Ibanez 7

Zalewski 6

Cristante 6,5

Matic 6,5

Spinazzola 5,5

Pellegrini 4,5

Dybala 5,5

Abraham 4,5

El Shaarawy 6

Wijnaldum 6

Belotti 5,5

Celik SV

Mourinho 6

TUTTOSPORT

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6

Ibanez 6

Zalewski 6,5

Cristante 6

Matic 6,5

Spinazzola 5,5

Pellegrini 5

Dybala 6

Abraham 5

El Shaarawy 6,5

Wijnaldum 6

Belotti 5,5

Celik SV

Mourinho 6

IL MESSAGGERO

Rui Patricio 5,5

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Zalewski 5,5

Cristante 6,5

Matic 5,5

Spinazzola 5

Pellegrini 5

Dybala SV

Abraham 5

El Shaarawy 5,5

Wijnaldum 6

Belotti 5

Celik SV

Mourinho 6

CORRIERE DELLA SERA

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 7

Ibanez 7

Zalewski 6

Cristante 6,5

Matic 6

Spinazzola 5

Pellegrini 4,5

Dybala 6

Abraham 5

El Shaarawy 6

Wijnaldum 6

Belotti 5

Celik SV

Mourinho 6

LA REPUBBLICA

Rui Patricio 5,5

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Zalewski 6

Cristante 5,5

Matic 6,5

Spinazzola 5,5

Pellegrini 4,5

Dybala SV

Abraham 4,5

El Shaarawy 5,5

Wijnaldum 5,5

Belotti 5

Celik SV

Mourinho 5

IL TEMPO

Rui Patricio 6

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6

Zalewski 5,5

Cristante 6

Matic 6

Spinazzola 5,5

Pellegrini 4,5

Dybala SV

Abraham 5

El Shaarawy 5,5

Wijnaldum 6

Belotti 5

Celik SV

Mourinho 6

IL ROMANISTA

Rui Patricio 5,5

Mancini 6

Smalling 6,5

Ibanez 6,5

Zalewski 5,5

Cristante 6,5

Matic 6

Spinazzola 5,5

Pellegrini 5

Dybala 6

Abraham 5

El Shaarawy 6

Wijnaldum 6

Belotti 5,5

Celik SV

Mourinho 6

LEGGO

Rui Patricio 6

Mancini 6,5

Smalling 6

Ibanez 6,5

Zalewski 6

Cristante 6,5

Matic 5,5

Spinazzola 5

Pellegrini 4,5

Dybala 6

Abraham 5,5

El Shaarawy 6

Wijnaldum 6

Belotti 5

Celik SV

Mourinho 5,5