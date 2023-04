Blitz della Guardia di Finanza nella sede della Roma: indagati i Friedkin e Pallotta. La Primavera batte 1-0 l'Inter e vola in finale di Coppa Italia

Blitz della Guardia di Finanza nella sede della Roma per effettuare un'indagine riguardante la compravendita dei calciatori durante gli anni 2017, 2018, 2019 e 2021, nella quale sono coinvolte anche la Lazio e la Salernitana. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati indagati il presidente e il vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin, l'ex proprietario James Pallotta e sette tra dirigenti ed ex dirigenti giallorossi: il Ceo Pietro Berardi, gli ex amministratori delegati Umberto Gandini e Guido Fienga, l'ex vice presidente esecutivo ed ex direttore esecutivo Mauro Baldissoni, l'ex responsabile dell’area finanza, amministrazione e controllo del club Francesco Malknecht e l'ex Financial controller Giorgio Francia.

La Roma, intanto, continua ad allenarsi in vista della sfida di campionato contro il Torino (arbitra Colombo), valida per la ventinovesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18:30. I giallorossi hanno lavorato al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in mattinata e successivamente alcuni giocatori, insieme a Mourinho e Pinto, hanno seguito la gara della Primavera contro l'Inter. I ragazzi di Guidi hanno battuto 1-0 i nerazzurri, conquistando l'accesso alla finale della Coppa Italia.

