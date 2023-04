FOTO e VIDEO - Coppa Italia Primavera, Roma-Inter: Ryan Friedkin, Mourinho e Pinto al Tre Fontane. Presenti tra gli altri anche Mancini e Wijnaldum

Ospiti illustri al Tre Fontane - oggi sold out - per assistere alla semifinale di Coppa Italia Primavera tra Roma ed Inter. Sugli spalti, infatti, sono presenti José Mourinho, il preparatore dei portieri Nuno Santos e i giallorossi Mancini, Bove, Zalewski e Boer per seguire la gara, valida per l'accesso in finale della competizione, dei ragazzi di Federico Guidi. Si aggiungono ai compagni anche Gini Wijnaldum e Mady Camara.

Tappa al Tre Fontane anche per il vicepresidente della Roma, Ryan Friedkin, con il General Manager Tiago Pinto e Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile giallorosso. Ryan Friedkin, prima di lasciare la tribuna a fine primo tempo, e Mourinho hanno scambiato una rapida battuta.

