Coppa Italia Primavera, ROMA-INTER 0-0: segui in tempo reale. Pellegrini dentro per Chesti (FOTO)

Alle 15.00, al Tre Fontane sold out, va in scena la semifinale - in gara unica - di Coppa Italia Primavera: la Roma di Federico Guidi riceve e affronta l'Inter di Chivu per conquistare un pass per la finale. Per l'occasione Tahirovic e Volpato tornano a disposizione di Guidi e scendono in campo dal primo minuto: proprio con Volpato in attacco il tecnico giallorosso sceglie Pagano e Padula. Al Tre Fontane sono presenti anche José Mourinho, Tiago Pinto e Ryan Friedkin, oltre a Mancini, Bove, Zalewski e Boer.

IL TABELLINO

ROMA: Baldi; Keramistis, Faticanti, Chesti (53' Pellegrini); Missori, Tahirovic, Pisilli, Cherubini; Vopato, Pagano; Padula.

A disp.: Razumejevs, Del Bello, Foubert-Jacquemin, Ivkovic, Vetkal, Cassano, Oliveiras, Misitano, D'Alessio, Majchrzak, Ruggiero, Louakima, Falasca, Bolzan.

All.: Guidi.

INTER: Botis; Dervishi, Kassama, Matjaz, Pozzi; Akinsanmiro, Stankovic, Kamate; Owusu, Esposito, Iliev.

A disp.: Bonardi, Tommasi, Martini, Grygar, Stabile, Di Maggio, Sarr, Curatolo, Andersen, Biral, Nezirevic, Di Pentima, Pelamatti.

All.: Chivu.

Arbitro: Claudio Panettella. Assistenti: Giovanni Dell'Orco - Giacomo Monaco. IV uomo: Gianluca Grasso.

Note: ammoniti Chesti (R), Kassama (I), Padula (R).

LA CRONACA DELLA PARTITA

SECONDO TEMPO

53' - Primo cambio per Guidi: Pellegrini sostituisce Chesti, ammonito.

45' - Si riparte dal risultato di 0-0.

PRIMO TEMPO

45' - Termina la prima frazione di gioco 0-0, senza recupero.

43' - Ottima azione dei giallorossi: velo di Pisilli per Pagano che spara alto col sinistro.

39' - Conclusione di destro dalla lunga distanza di Tahirovic, pallone abbondantemente alto.

31' - Ottimo suggerimento di Volpato per la corsa sulla fascia destra di Missori, il terzino serve al centro dell'area l'accorrente Pagano che, col piatto, conclude alto sopra la traversa.

27' - Inter pericolosa! Iliev riceve dal limite dell'area e libera il destro a giro, ottima risposta di Baldi che salva deviando in corner.

23' - Chance Roma! Dalla fascia sinistra Cherubini lascia sul posto gli avversari e mette di sinistro un cross per Missori in area di rigore, che di testa manda alto.

11' - Gol della Roma ma l'arbitro ferma tutto per una posizione di fuorigioco di Faticanti: sugli sviluppi di un corner Padula trova di testa Faticanti che, sempre di testa, batte il portiere avversario da due passi ma è in posizione di offside.

1' - Al via il match.