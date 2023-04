In bilico il futuro di Leonardo Spinazzola alla Roma: è quanto fa sapere l'edizione online del quotidiano. L'esterno giallorosso, in scadenza di contratto nel 2024, aspetta la Roma sul fronte rinnovo e intanto ascolta le offerte di altri club attraverso il suo procuratore. In caso di addio del classe 1993, l'ipotesi in pole per i giallorossi è Alejandro Grimaldo, terzino spagnolo classe 1995 in forza al Benfica.

(ilmessaggero.it)

