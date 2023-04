BALZANI: "La Roma non ha dirigenti con cui programmare" - VOCALELLI: "Le fortune della squadra in questo finale di stagione passano da Abraham"

Campo e non solo. Lungo le frequenze radiofoniche si analizzano i prossimi impegni della Roma, tra campionato ed Europa League, e le eventuali scelte di formazione di Mourinho. "Ci sono possibilità diverse dopo aver visto Llorente e Wijnaldum così ma prima di mollare il trittico dietro ci penserei", dice Riccardo Trevisani. "Le fortune della Roma in questo finale di stagione passano da Abraham", aggiunge Alessandro Vocalelli.

Conclude, infine, Francesco Balzani: "La Roma non ha dirigenti con cui programmare perché Mourinho ha un'idea diversa da Tiago Pinto, l'altro è Berardi che l'ultima volta ha parlato di sensazioni...".

_____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Credo che Mourinho proporrà di nuovo la difesa a 3 contro il Torino, non può permettersi molti cambiamenti perché il campionato è ancora aperto e ci sono molte pretendenti per il quarto posto. La Roma deve riuscire a trovare facilmente la porta (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

La Roma non ha dirigenti con cui programmare perché Mourinho ha un'idea diversa da Tiago Pinto, l'altro è Berardi che l'ultima volta ha parlato di sensazioni... (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Credo sia difficile che la Roma smetta di giocare a 3, perché ha dato troppe dimostrazioni di affidabilità in questo anno e mezzo. Ci sono possibilità diverse dopo aver visto Llorente e Wijnaldum così ma prima di mollare il trittico dietro ci penserei... (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Il calendario della Roma in campionato è pesante (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Rado Lo Sport)

Da qualche sentore che ho c'è la possibilità che Abraham stia in panchina col Torino (GIANLUCA LENGUA, Radio Radio, 104.5, Radio Rado Lo Sport)

Penso che Abraham non giochi col Torino. In questa partita qui se hai Belotti, deve giocare: penso ci tenga tantissimo e, se non si fa stritolare dall'emozione, è un valore aggiunto (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Rado Lo Sport)

Le fortune della Roma in questo finale di stagione passano da Abraham. Lo inserisco sempre nel panorama dei primi centravanti che giocano in Italia. Se la Roma non recupera Abraham alle migliori condizioni, sarà dura nel finale di stagione in campionato e in Europa League (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Rado Lo Sport)