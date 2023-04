La prima volta con Colombo. Un precedente per il Torino: 1-1 con la Salernitana

All'11a presenza in Serie A, Andrea Colombo incontra la Roma per la prima volta. All'appello delle grandi, così, mancherà solo il Milan dopo i match già diretti con Juventus (2-0 allo Spezia), Napoli (2-0 all'Atalanta e prima ancora stesso risultato col Sassuolo), Inter (6-1 sul Bologna) e tre volte la Lazio (pareggi con Udinese e Fiorentina, vittoria contro la Sampdoria). Un precedente anche per il Torino nel conto stagionale: 1-1 in casa della Salernitana a inizio gennaio.

Il fischietto nato a Como, ma della sezione di Bergamo, ha esordito in Serie A un anno fa, a 32 anni ancora da compiere. In questa stagione, nessuna espulsione comminata nelle gare dirette nel massimo campionato e un solo rigore, all'Inter nella larga vittoria sul Bologna.

