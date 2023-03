Strascichi di Cremonese-Roma: Mou squalificato due giornate, ma la Roma farà ricorso. Mercato: contatti per Vicario

Il day after della clamorosa sconfitta subita in casa della Cremonese è ricco di polemiche, tutte incentrate sulla lite tra il quarto uomo Serra e Mourinho, che alla fine ha portato all'espulsione del tecnico. Lo Special One è stato squalificato per due giornate (e dovrà pagare 10mila euro di multa), ma la Roma è pronta a presentare ricorso. Intanto la Procura Federale ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto.

Intanto il calciomercato entra sempre più nel vivo e in difesa rispuntano i nomi di Nacho e Soyuncu, entrambi in scadenza a giugno con i rispettivi club. Per la porta invece l'obiettivo primario è Vicario dell'Empoli.

Il Besiktas fa sul serio per avere subito El Shaarawy e, secondo quanto riportato dalla stampa turca, avrebbe offerto 2 milioni di euro alla Roma.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

GASPORT - BALLARDINI L’ANTI MOU: LA CREMONESE DOPO LA COPPA VINCE ANCHE IN CAMPIONATO. ROMA FLOP, ORA È QUINTA

I VOTI DEGI ALTRI - SPINAZZOLA ‘IL PIÙ IN FORMA’, DYBALA ‘GIRA A VUOTO’, WIJNALDUM ‘L’UNICO CHE PROVA A DARE QUALITÀ’

CREMONESE-ROMA: LA PROCURA FEDERALE APRE UN’INCHIESTA. MOURINHO SARÀ ASCOLTATO TRA STASERA E DOMANI, ANCHE SERRA SARÀ SENTITO

CALCIOMERCATO ROMA: PIACE SOYUNCU, IN SCADENZA A GIUGNO. FORTE CONCORRENZA DELL’ATLETICO MADRID

ROMA-JUVENTUS: ARBITRA MARESCA - I PRECEDENTI

GIUDICE SPORTIVO: 2 GIORNATE E 10MILA EURO DI MULTA A MOURINHO. IN DIFFIDA NUNO SANTOS

CREMONESE-ROMA: IL CLUB GIALLOROSSO PRESENTERÀ RICORSO CONTRO LA SQUALIFICA DI MOURINHO

STADIO ROMA, GUALTIERI: “L’OBIETTIVO È CHE SIA UTILIZZABILE NEL 2027. LA SOCIETÀ STA LAVORANDO SERIAMENTE”

CALCIOMERCATO ROMA, DALLA TURCHIA: IL BESIKTAS INSISTE PER AVERE SUBITO EL SHAARAWY. OFFERTI 2 MILIONI

CALCIOMERCATO ROMA: VICARIO PRINCIPALE OBIETTIVO PER LA PORTA, CONTATTI INTENSI CON L’EMPOLI

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL’ETERE ROMANO

