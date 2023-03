PRUZZO: "La Roma è una squadra molle" - BALZANI: "Pellegrini sta diventando un caso"

Day after della sconfitta della Roma in casa della Cremonese, vittoriosa per 2-1 allo Stadio Zini. Lungo le frequenze radiofoniche romane ci si interroga sui motivi della disfatta giallorossa. "È una squadra molle, che soffre la pressione dell'avversario", spiega Roberto Pruzzo, mentre Augusto Ciardi guarda già al futuro: "La speranza è che chi farà il prossimo mercato, probabilmente con un altro allenatore, abbia la lucidità di capire che più di questo, con questi giocatori, non si può fare". Focus su capitan Lorenzo Pellegrini, infine, con Francesco Balzani: "Sta diventando un caso, avrebbe bisogno di un mese di riposo ed in questo momento sarebbe meglio far giocare El Shaarawy".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Mi aspettavo una partita complicata, ma la Roma se l'è complicata ancora di più. Sconfitta o pareggio, cambia poco. Squadra molle, che soffre la pressione dell'avversario. Pellegrini sempre per terra. Faccio fatica a individuare in lui il riferimento della squadra. Questa è la Roma, le solite cose. Doveva accontentarsi del pareggio. Il ritmo è troppo blando e crea poche situazioni. Rui Patricio? Si può fare meglio, non ti salva mai (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho può parlare quanto vuole dell'arbitro, ma noi abbiamo visto che la Roma ha giocato male. E poi non è possibile che si faccia espellere così spesso, anche questo è un problema (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Mourinho a fine gara ha parlato dell'arbitro per non parlare di quanto non ha fatto in campo la squadra (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Neanche con Mourinho si riescono ad evitare queste catastrofi sportive, come con l'Udinese o con il Bodo un anno fa. La speranza è che la proprietà e chi farà il mercato della prossima stagione, probabilmente con un altro allenatore, abbia la lucidità e la fermezza di capire che più di questo, con questi giocatori, non si può fare (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Anziché saltare sopra le cose belle, mi pare che la Roma quando fa qualcosa di buono la volta successiva cade. È l'accusa che si muove ad Inzaghi all'Inter ed è strano che coinvolga anche una squadra allenata da Mourinho (RICCARDO TREVISANI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Pellegrini sta diventando un caso, avrebbe bisogno di un mese di riposo ed in questo momento sarebbe meglio far giocare El Shaarawy. Rui Patricio non fa mai una parata decisiva, acquistare un portiere è diventata una priorità. La sconfitta di ieri non ha una motivazione logica, c'è un problema di mentalità (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

È inaccettabile che la Cremonese quest’anno abbia vinto solo due partite entrambe con la Roma. L’approccio della squadra mi ha lasciato esterrefatto, non è riuscita né a giocare bene tecnicamente né a metterla sulla grinta. In questa fase sarebbe meglio che giocasse qualcun altro al posto di Pellegrini (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)