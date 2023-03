Ballardini l’anti Mou: la Cremonese dopo la Coppa vince anche in campionato. Roma flop, ora è quinta

La Cremonese non aveva mai vinto in questo campionato, rendendo ancora più epico questo 2-1. Escono da trionfatori Frank Tsadjout e Daniele Ciofani. L’esito non è uno scandalo, la Roma che cercava l’aggancio al secondo posto è sembrata altezzosa, convinta di poter vincere e impreparata all’aggressione alta dei padroni di casa. (...) Mourinho, espulso per la terza volta, a inizio secondo tempo, ha chinato il capo ancora una volta di fronte a Ballardini, che lo aveva eliminato in Coppa Italia a inizio mese, sempre con questo risultato. (...) La rete al 17′ frutto del movimento su tutta la linea d’attacco dato che l’assist di petto, per la botta di Tsadjout, è di Valeri, esterno sinistro finito nella casella del centravanti sulla verticalizzazione di Benassi. La Roma ansia nella reazione, viene coinvolta in tanti errori tecnici che mandano spesso il pallone a sfiorare i condomini fuori. Dybala di rado esce vincitore dei duelli, Spinazzola è scordato sulla sinistra, Pellegrini non ha idee, Zalewski sbaglia troppo. (...) Però Mourinho dalla tribuna ordina un cambio quadruplo, poi seguito dal quinto: con Abraham, El Shaarawy, Matic, Solbakken e Karsdorp dopo l’inizio della ripresa la Roma si mette 4-2-4 e scava il buco dietro la difesa, ben sfruttato da Spinazzola servito da Mancini. (...) L’inizio della rimonta? Macché: i grigiorossi sfruttano una dormita della difesa giallorossa: Ciofani mette in azione Okereke, su sui esce Rui Patricio stendendolo dopo il tiro. Il rigore di Ciofani fa esultare tutta Cremona. (...)

(gasport)