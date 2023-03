Calciomercato Roma: Vicario principale obiettivo per la porta, contatti intensi con l'Empoli

La Roma continua a seguire Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli e uno dei migliori nel campionato italiano per rendimento in questa stagione. Secondo quanto riferito dal sito che si occupa di calciomercato, il ventiseienne è l'obiettivo numero uno dei capitolini per sostituire Rui Patricio, ma sulle sue tracce ci sono anche Bayern Monaco e Napoli. I partenopei lo seguono da tempo e inoltre hanno una prelazione morale intorno ai 20/25 milioni di euro. La Roma però vuole bruciare la concorrenza e ha intensificato i contatti negli ultimi giorni.

(calciomercato.com)

