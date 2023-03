La serie nera con Maresca: 3 sconfitte negli ultimi 3 match arbitrati. Ultima vittoria a luglio 2020

Toccherà a Fabio Maresca, classe 1981 della sezione di Napoli, il fischietto di Roma-Juventus. Entrambe hanno 13 precedenti col direttore di gara dell'ultima Supercoppa Italiana ma con bilanci ben differenti: 5 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte con la Roma, mentre la Juventus ha ottenuto 10 vittorie, un pari e 2 ko.

A preoccupare è la striscia negativa con 3 sconfitte negli ultimi 3 precedenti con la Roma: 4-0 a Udine quest'anno, ("Maresca perfetto per l'Udinese" disse Mourinho riferendosi alla fisicità dei bianconeri, concessa nello stile di conduzione dell'arbitro), 1-2 del Milan all'Olimpico nella stagione passata quando la Roma di Mourinho uscì sconfitta 3-2 al triplice fischio di Maresca al 'Bentegodi' contro il Verona. L'ultima vittoria della Roma con Maresca arbitro risale quindi al luglio del 2020, 2-1 in casa proprio sul Verona nella coda di campionato post Covid.

Con la Juventus, invece, il match più recente è in Coppa Italia con l'1-0 sulla Lazio mentre l'ultima gara di Serie A ha visto i bianconeri cadere in casa per mano del Monza proprio con Maresca arbitro.

LR24