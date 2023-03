I VOTI DEGLI ALTRI - Spinazzola 'il più in forma' , Dybala 'gira a vuoto', Wijnaldum 'l'unico che prova a dare qualità'

Dopo la sconfitta di Coppa Italia, la Roma cade contro la Cremonese anche in campionato, facendo un passo indietro nella corsa Champions. Prestazione negativa dei giallorossi, uno dei pochi a salvarsi è Leonardo Spinazzola: "Nel primo tempo è dimenticato sulla sinistra, è pure è il più forma. Lo dimostra con il gol nella ripresa. Segna in A dopo 727 giorni" (La Gazzetta dello Sport). Torna dal primo minuto Gini Wijnaldum: "Buona la prima per l'olandese. Nell'imprecisione generale è l'unico che prova a dare qualità, sfiorando il vantaggio dopo 4 minuti" (Il Tempo)

Prestazione negativa per Lorenzo Pellegrini: "Gli avversari non fanno complimenti e più di una volta ha la peggio. A inizio ripresa la grande occasione, ma sull’ottimo assist di Zale perde il tempo per girare in porta". (Il Romanista). Non incide Paulo Dybala: "Dopo 4 minuti con un colpo di tacco manda in porta 4 compagni. Dici: è in serata, invece no. La Joya stenta, gira a vuoto. Non è la sua serata, non è la sua partita. Capitata nel momento sbagliato" (Il Messaggero)

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Il Messaggero, Il Tempo, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Rui Patricio 5,21

Mancini 6,00

Ibanez 4,93

Kumbulla 5,14

Zalewski 5,07

Wijnaldum 6,00

Cristante 5,14

Spinazzola 6,50

Dybala 4,86

Pellegrini 5,07

Belotti 5,28

Abraham 5,28

Matic 5,78

Solbakken 5,28

El Shaarawy 5,50

Karsdorp 5,57

Mourinho 5,07





